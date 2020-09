MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna: palestra, possesso palla e partitella

Dopo l'amichevole con il Vicenza, la squadra si è ritrovata questa mattina alle 9.45 a Milanello per la colazione, prima di scendere in campo per l'allenamento odierno.

Inizio di sessione in palestra per la consueta attivazione muscolare, poi in campo per il riscaldamento con una serie di torelli a tema. Lavoro fisico-atletico per proseguire, con l'ausilio degli ostacoli bassi, nella porzione di campo alle spalle della porta.

L'allenamento è poi proseguito con la squadra in campo con focus sul possesso palla. Lavoro tecnico e partitella su campo ridotto per terminare il lavoro odierno.