MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: ora testa al Torino

Allenamento pomeridiano a Milanello per gli uomini di Mister Giampaolo, che giovedì torneranno in campo in casa del Torino con l'obiettivo di voltare pagina dopo il Derby.

IL REPORT

Squadra pronta alle 16.30, divisa in due gruppi. Il primo, composto dai giocatori scesi in campo nello scorso weekend a San Siro, ha iniziato in palestra svolgendo una parte di sessione su cyclette seguita da una serie di circuiti funzionali. Dopodiché, sul campo rialzato, spazio a un lavoro aerobico attraverso della corsa. Il secondo, invece, ha effettuato una parte di esercizi ad alta intensità per sviluppare la forza specifica utilizzando pesi, ostacoli ed elastici. A seguire, spazio al pallone con alcune esercitazioni tecniche e poi una partitella a tema su campo ridotto.