milanello report - Oggi focus su forza, atletica e tecnica

vedi letture

Ritrovo a Milanello per pranzo quest'oggi per i rossoneri, quasi al completo stante i rientri dei nazionali a eccezione di Pulisic e Musah i quali, atterrati nel tardo pomeriggio in Italia, si aggregheranno alla squadra nella giornata di giovedì.

REPORT

Prima parte interamente in palestra con il gruppo impegnato inizialmente nell'attivazione muscolare e poi in una serie di lavori sulla forza mediante l'ausilio degli attrezzi. Dopodiché spazio ad alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e le sagome, infine a delle esercitazioni tecniche.

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di presentazione di Luka Jović alle 14.00.