MILANELLO REPORT: palestra e lavoro aerobico per i rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Secondo allenamento stagionale per il gruppo di rossoneri presenti a Milanello in questi giorni. La squadra si è ritrovata presso il Centro Sportivo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna.

REPORT

Lavoro di oggi svolto per la maggior parte in palestra, dove il gruppo ha eseguito una serie di esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. A seguire i giocatori sono usciti a turno sul campo, per svolgere lavoro aerobico con una corsa sul lato lungo del campo.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.