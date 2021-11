MILANELLO REPORT - Partitella in famiglia contro la Primavera

Squadra a Milanello questa mattina: ritrovo per colazione e poi allenamento con la squadra sempre a ranghi ridotti per via degli impegni delle varie selezioni nazionali. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Attivazione muscolare, come di consueto in palestra, prima di uscire sul campo dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento. La squadra ha disputato una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera, in due tempi da 30 minuti.

IL PROGRAMMA

I rossoneri sono ora attesi da due giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 16 novembre con una sessione pomeridiana.