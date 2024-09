milanello report - Riprendono gli allenamenti, focus aerobico e tecnico

vedi letture

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello, dopo il giorno di riposo concesso dal Mister, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare che ha preceduto alcuni esercizi tecnici eseguiti tra le sagome e gli ostacoli bassi, a seguire lavoro aerobico sul lato lungo del campo. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso prima di una serie di sfide (2 v 3) che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.