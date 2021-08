MILANELLO REPORT: rossoneri al lavoro in vista del Real Madrid

Allenamento mattutino per i calciatori rossoneri oggi a Milanello, con la squadra che si è ritrovata al Centro Sportivo per la colazione dopo i due giorni in Spagna.

IL REPORT

Inizio della seduta sul campo con attivazione muscolare e lavori sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi, con la prima parte che si è conclusa con degli esercizi in palestra. Rientrato sul campo il gruppo, agli ordini di Mister Pioli, ha prima svolto una serie di possessi palla a squadre, poi una esercitazione a tema a tutto campo. A chiudere la seduta, una partitella a campo ridotto.

SABATO 7 AGOSTO

La squadra tornerà domani a Milanello per svolgere una seduta di allenamento mattutina, in preparazione all'amichevole di domenica a Klagenfurt contro il Real Madrid.