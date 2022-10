MILANELLO REPORT: rossoneri subito in campo dopo la trasferta di Verona

Fonte: acmilan.com

Rientrata da Verona in nottata, la squadra di Mister Pioli si è ritrovata in mattinata a Milanello per l'allenamento odierno: una seduta già in ottica campionato, con i rossoneri che saranno impegnati sabato 22 ottobre alle ore 18.00 a San Siro contro il Monza.

REPORT

In palestra, per il consueto lavoro defaticante, i calciatori impegnati nella partita di ieri sera. Gli altri componenti della rosa hanno iniziato con un'attivazione tecnica eseguita sul campo centrale. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sulle conclusioni in porta a cui hanno partecipato alcuni ragazzi della Primavera. Una partitella disputata su campo ridotto ha chiuso la seduta odierna.

MARTEDÌ 18 OTTOBRE

Domani la squadra osserverà un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 19 ottobre.