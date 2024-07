Di Stefano: "Oggi ultima sessione di allenamento senza i nazionali. Tra il 9 e il 10 agosto Fonseca potrà lavorare con la squadra al completo"

Intervenuto questo pomeriggio da Milanello, queste le ultime considerazioni del giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano. Dalla situazione dei rossoneri impegnati nell'ultimo Europeo alle ultime sul mercato in entrata, queste le sue parole:

"Quest'oggi ultima sessione di allenamento a Milanello senza i nazionali, infatti domani tornerà a disposizione di Fonseca, Luka Jovic mentre gli americani Musah e Pulisic arriveranno il 26 luglio. A seguire gli altri nazionali come Leao il 28 luglio e Okafor il 30 luglio, con i francesi Theo e Maignan, oltre a Reijnders che riprenderanno ad allenarsi con il Milan nei primi giorni di agosto. Anche Morata arriverà a Milano, il 5 agosto, e in questi giorni è in vacanza con Theo, segno del bel rapporto e dell'amicizia che c'è tra i due. Quindi tra il 9 e il 10 tutta la squadra potrà lavorare al completo sotto la guida di Fonseca. Mentre per quanto riguarda il mercato, oltre a Morata la dirigenza del Milan è sempre al lavoro per Pavlovic, difensore serbo e mancino che servirebbe molto alla difesa rossonera".