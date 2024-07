Ieri riposo, oggi la squadra si ritrova a Milanello per una doppia seduta

Il Milan, nella pomeriggio di sabato, ha giocato la sua prima amichevole del pre campionato. I rossoneri hanno sfidato il Rapid Vienna in Austria, all'Allianz Stadium. La gara, che ha evidenziato una comprensibile differenza di condizione fisica tra le due squadre dal momento che gli austriaci tra pochi giorni comeniceranno con le partite ufficiali, è terminata con il risultato di 1-1. Per il Diavolo ha segnato Alessandro Florenzi su suggerimento di Daniel Maldini. La squadra di Fonseca ha poi subito il gol del pari a due minuti dal 90°.

Ieri la squadra si è goduta un giorno di riposo e oggi ritornerà al lavoro, sempre con carichi pesanti. Infatti, come riportato anche da MilanNews.it, questa mattina il gruppo di lavoro rossonero si ritroverà al centro sportivo di Milanello per una doppia seduta di allenamento, una al mattino e una al pomeriggio. In questa settimana, prima della partenza per gli Stati Uniti prevista per giovedì 25, dovrebbero tornare anche i primi calciatori impegnati tra Europei e Copa America.