MILANELLO REPORT - Si ricomincia dopo la sosta natalizia. Presenti Maldini e Massara

Ripresa degli allenamenti a Milanello, questo pomeriggio, dopo la breve sosta natalizia. I rossoneri si sono ritrovati per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la sessione odierna in programma alle 14.30. Presenti, per assistere al lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Allenamento facoltativo cominciato con la consueta attivazione muscolare in palestra, prima di uscire sul campo centrale per proseguire nel riscaldamento attraverso dei torelli effettuati dietro le porte. Poi, spazio ad alcune esercitazioni sul possesso palla, a una partitella su campo ridotto con le porte piccole e infine a una serie di allunghi.

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE

Per mercoledì, a Milanello, è previsto un solo allenamento al mattino.