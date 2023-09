milanello report - Si riparte, con il derby all'orizzonte

Rossoneri a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento della settimana a ranghi ridotti a causa delle assenze dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni Nazionali.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato dove il gruppo ha effettuato alcuni torelli a tema, dopodiché una serie di esercitazioni tecniche e possesso palla. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in degli allunghi, infine spazio alla partitella su campo ridotto e con le porte piccole. I portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore.

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.