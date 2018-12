MILANELLO REPORT: squadra divisa in due gruppi, defaticante per i titolari di ieri

Rientrati da Atene praticamente all'alba, la squadra si è fermata a Milanello dove questa mattina, venerdì 14 dicembre, ha svolto l'allenamento post-Europa League in preparazione al prossimo incontro che vedrà i rossoneri impegnati a Bologna, martedì, nel posticipo della 16° giornata.

REPORT

Squadra divisa in due gruppi: gli undici titolari della gara di Atene hanno fatto lavoro defaticante all'interno della palestra; per gli altri, invece, lavoro sul campo con una serie di allunghi e di esercitazioni tra gli ostacoli bassi e le sagome. L'allenamento è terminato in palestra, con alcuni esercizi sulla forza.

SABATO 15 DICEMBRE

Il programma di sabato prevede un solo allenamento al mattino: squadra in campo alle 11.30.