MILANELLO REPORT - Subito in campo verso il Torino: domani allenamento in mattinata

Riprendono gli allenamenti dei rossoneri: squadra a Milanello questa mattina per iniziare la preparazione del prossimo match di campionato contro il Torino, in programma sabato 9 gennaio alle 20.45 a San Siro. A Milanello per assistere all'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, in campo invece gli altri componenti della rosa con questo programma: riscaldamento per iniziare e a seguire alcune serie di torelli a tema, prima di cominciare una serie di esercitazioni tecniche eseguite alla massima intensità possibile. Partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna.

VENERDÌ 8 GENNAIO

Per domani, venerdì 8 gennaio, il programma prevede l'allenamento di rifinitura al mattino e, alle 14.30, la conferenza stampa di Mister Pioli.