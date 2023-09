Milanello, sorrisi e serenità per preparare la sfida di mercoledì sera a Cagliari

vedi letture

Il Milan prosegue nel lavoro a Milanello in vista della 5^ giornata alle 18:30 contro il Cagliari. Sorrisi e serenità in gruppo, con Theo e Maignan recuperati ufficialmente per mercoledì.