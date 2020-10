MN - Conti, sessione intera in gruppo. Su Rebic non c'è ottimismo in vista del derby: giovedì il punto

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella giornata odierna Andrea Conti è tornato ad allenarsi in una sessione completa in gruppo a Milanello per la prima volta dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori negli ultimi mesi. Per quanto riguarda Ante Rebic, alle prese con il recupero dalla lussazione del gomito patita nel match di Serie A contro il Crotone, non ci sono sono sensazioni positive: è difficile che il croato ce la faccia per il derby di sabato pomeriggio. Giovedì verrà fatto il punto decisivo su Rebic.

di Antonio Vitiello.