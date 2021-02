MN - Il lavoro di Rebic, Calabria e Diaz: le ultime da Milanello

Oggi la squadra è tornata a Milanello per prepararsi in vista dell'impegno di giovedì pomeriggio contro lo Stella Rossa. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Rebic ha svolto tutto allenamento in gruppo, è disponibile per la gara di Europa League. Anche Calabria ha svolto tutto il lavoro con il resto della squadra. Diaz sta lavorando sul campo: per lui allenamento personalizzato per mettere benzina nelle gambe.

di Antonio Vitiello