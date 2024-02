MN - Kjaer presente... a metà. Riscaldamento in solitaria, parte atletica con la squadra

vedi letture

Il Milan è sceso in campo in questi minuti a Milanello per l'allenamento di rifinitura in vista della gara contro il Rennes, in programma domani sera a San Siro alle ore 21 e valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Simon Kjaer è sceso in campo con la squadra e, dopo un breve colloquio con Pioli, si è riscaldato brevemente con i suoi compagni. All'inizio della seduta, però, si è messo a lavorare a parte, per poi tornare a lavorare con la squadra nella parte atletica. Rimane dunque in dubbio per la partita di domani e sicuramente in conferenza stampa Pioli potrà fornire qualche indicazione in più in merito.

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it