MN - La squadra si ritrova a Milanello alle 12.30: seduta di scarico

Nonostante oggi fosse prevista una giornata di riposo, c'è stato un cambio di programma per il Milan per quanto riguarda le sessioni di allenamento. Infatti come appreso dalla redazione di MilanNews.it, la squadra si ritroverà alle 12.30 a Milanello per una seduta di scarico in palesta. Domani altra sessione leggera al mattino - verosimilmente la prima agli ordini di Conceiçao - e poi la partenza nel pomeriggio verso l'Arabia Saudita dove il 3 gennaio si gioca la semifinale di Supercoppa contro la Juventus.

di Pietro Mazzara