MN - Le condizioni di Donnarumma: ecco perchè Gigio non ci sarà a Torino

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it da fonti vicine al club rossonero, Gigio Donnarumma non figurerà nell'elenco dei convocati di Juventus-Milan a causa dei postumi di un trauma distorsivo della caviglia sinistra che l'ha costretto ad uscire dal campo a Firenze. Pur essendo in miglioramento, il processo di guarigione non è ancora completato e necessita di un ulteriore periodo di cure per risolvere definitivamente il problema.