MN - Le ultime da Milanello: ok Kjaer e Castillejo, Romagnoli è guarito dal problema al polpaccio

Rafael Leao è rientrato oggi a Milanello dove ha fatto un allenamento personalizzato: il giovane attaccante portoghese ha svolto soprattutto un lavoro atletico. Nessun problema invece per Kjaer e Castillejo, i quali sono usciti con qualche acciacco fisico ieri dal match contro il Bologna: entrambi hanno svolto un allenamento defaticante insieme agli altri giocatori scesi in campo ieri contro i rossoblu. Buone notizie infine per capitan Romagnoli, che è guarito dal problema al polpaccio e ora sta svolgendo una lavoro di riatletizzazione per ritornare in campo il prima possibile.

di Antonio Vitiello