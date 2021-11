MN - Milan, il programma di domani: al pomeriggio la partenza per Madrid

Questo il programma del Milan per domani, giornata di vigilia del match di Champions League in casa dell'Atletico Madrid: dopo l'allenamento di rifinitura Milanello al mattino, alle 14 è in programma la conferenza stampa di Pioli e Tonali, mentre alle 16.30 l'aereo con a bordo i rossoneri decollerà da Malpensa per raggiungere la Spagna. L'atterraggio è previsto intorno alle 16.30, poi la squadra milanista si trasferirà allo stadio Wanda Metropolitano per l'ispezione del campo e successivamente tutto il gruppo andrà in hotel.