MN - Milan, il programma settimanale degli allenamenti

Prosegue la preparazione dei rossoneri in quel di Milanello, di seguito il programma settimanale degli allenamenti della squadra, allenata da Stefano Pioli come appreso da MilanNews.it:

allenamenti dal lunedì al sabato (domenica di riposo).

Lunedì, giovedì e sabato allenamenti solo al mattino.

Martedì, mercoledì e venerdì allenamenti sia al mattino che al pomeriggio.

Al momento, in attesa di eventuali cambiamenti nel protocollo, le sedute settimanali sono da intendersi come individuali, a partire da domani, con il primo gruppo che si allenerà alle 9.30 e il secondo alle 11.30.