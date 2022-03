MN - Milan, lavoro personalizzato sul campo per Ibra. Romagnoli in palestra

MilanNews.it

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del match di domenica contro il Napoli. Secondo quanto appreso da Milannews.it, nè Zlatan Ibrahimovic nè Alessio Romagnoli hanno lavorato in gruppo: lo svedese ha svolto un allenamento personalizzato sul campo, mentre il capitano rossonero ha lavorato a parte in palestra. Piccolo spiraglio per una panchina a Napoli per lo svedese, si decide domani.

di Antonio Vitiello