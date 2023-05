MN - Milan, lavoro personalizzato tra campo e palestra per Leao: in gruppo tra domenica e lunedì. Obiettivo derby

Fonte: Pietro Mazzara

Secondo quanto appreso da Milannews.it, anche oggi Rafael Leao non ha lavorato insieme al resto compagni di squadra, ma ha svolto un allenamento personalizzato tra campo e palestra, propedeutico al ritorno in gruppo che dovrebbe avvenire tra domenica e lunedì. Domani, mentre gli altri saranno impegnati a La Spezia, il portoghese proseguirà il suo lavoro a Milanello. L'obiettivo è di riaverlo a disposizione per il derby di ritorno di Champions League di martedì.