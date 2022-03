MN - Milan, ottime notizie da Milanello: Ibra, Romagnoli e Giroud in gruppo

Fonte: Antonio Vitiello

Arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Olivier Giroud: secondo quanto appreso da Milannews.it, tutti e tre si sono infatti allenati oggi con il resto del gruppo rossonero e dunque la loro presenza tra i convocati di Stefano Pioli per il match di sabato sera contro l'Empoli non è più in dubbio.