MN - Milan, piccolo problema alla caviglia per Emerson Royal ma dovrebbe partire comunque per Bratislava

Emerson Royal non sta svolgendo insieme al resto del gruppo rossonero l'allenamento di rifinitura che è in corso a Milanello in vista della sfida di Champions League in programma domani alle 18.45 in casa dello Slovan Bratislava. Il terzino brasiliano è alle prese con un piccolo problema alla caviglia, ma dovrebbe comunque partire alle 17 da Malpensa per la Slovacchia insieme al resto dei compagni di squadra.

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello