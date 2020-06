Dopo il successo in trasferta contro il Lecce, il Milan stamattina si è allenato a Milanello. Defatigante per chi ha disputato ieri il match allo stadio via del Mare, per tutti gli altri tecniche e possesso palla. Domani i ragazzi di Stefano Pioli osserveranno un giorno di riposo, la ripresa è prevista per giovedì pomeriggio.