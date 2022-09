MN - Milanello, al via la rifinitura prima del Salisburgo: non c'è Rebic

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Pochi istanti fa, i giocatori del Milan hanno fatto il loro ingresso su uno dei campi di Milanello per l'ultimo allenamento prima della partenza per Salisburgo in vista dell'esordio di domani in Champions League. In gruppo non è presente Ante Rebic che quindi non ha ancora recuperato dal problema alla schiena e quindi non sarà a disposizione di Stefano Pioli.