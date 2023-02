MN - Milanello, al via la rifinitura prima del Tottenham: in gruppo Tomori e Florenzi, per ora non c'è Bennacer

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

Come riferiscono gli inviati di Milannews.it, è iniziato poco fa l'allenamento di rifinitura del Milan alla vigilia del match di Champions League di domani contro il Tottenham. In gruppo, ci sono Fikayo Tomori e Alessandro Florenzi, mentre in questa prima parte non è presente Ismael Bennacer, che potrebbe però unirsi ai compagni durante la seduta.