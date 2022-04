MN - Milanello, Bennacer si è allenato in gruppo. Lavoro personalizzato per Romagnoli

Fonte: Vitiello-Mazzara

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Ante Rebic e Samu Castillejo, Stefano Pioli recupera un altro giocatore che ha saltato l'ultima sfida in casa del Torino: nella giornata di oggi, infatti, Ismael Bennacer è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi è pienamente recuperato per il match contro il Genoa in programma venerdì sera a San Siro. Lavoro invece ancora personalizzato per Alessio Romagnoli.