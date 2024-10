MN - Milanello, Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo. Ancora a parte Jovic e Abraham

Davide Calabria è recuperato e quindi sarà di nuovo regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di campionato in programma sabato alle 18 in casa del Bologna: il terzino rossonero è infatti tornato questa mattina ad allenarsi insieme al resto del gruppo milanista. Ancora a parte invece sia Luka Jovic che Tammy Abraham che salteranno entrambi la trasferta in terra emiliana.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: sabato 26 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

di Antonio Vitiello