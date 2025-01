MN - Milanello, Chukwueze è tornato ad allenarsi in gruppo. A parte Thiaw e Loftus-Cheek

Arrivano buone notizie da Milanello per Sergo Conceiçao che recupera un giocatore infortunato in vista della sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Parma: Samuel Chukweuze è tornato infatti ad allenarsi in gruppo. L'attaccante nigeriano si era infortunato nell'ultima gara dei rossoneri del 2024 contro la Roma quando ha rimediato una lesione del bicipite femorale sinistro. L'ex Villarreal ha ora risolto il suo problema muscolare e domenica contro il Parma sarà quindi tra i convocati di Sergio Conceiçao. Per quanto riguarda invece Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek, entrambi hanno lavorato a parte.

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati ed indisponibili del Milan in vista della sfida di Serie A di domenica contro il Parma.

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Ruben Loftus-Cheek: ricaduta sul problema al flessore della coscia destra.

Thiaw: lesione al bicipite femorale sinistro.

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Il brasiliano starà fuori a lungo, dai due ai tre mesi.

di Antonio Vitiello