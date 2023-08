MN - Milanello, De Ketelaere in gruppo anche oggi. Sempre a parte Origi, Calabria e Messias

Anche oggi, come ieri, Charles De Ketelaere si è allenato regolarmente in gruppo a Milanello. Hanno lavorato ancora a parte Divock Origi, Davide Calabria e Junior Messias, anche se con motivazioni diverse: il belga per motivi di mercato, il terzino italiano e l'attaccante esterno brasiliano, invece, stanno recuperando dai rispettivi problemi muscolari rimediati durante la tournée negli USA.