MN - Milanello, domattina defaticante per chi è sceso in campo contro la Roma

Stando a quanto appreso da MilanNews.it, domattina i giocatori scesi in campo questo pomeriggio nel match contro la Roma saranno a Milanello per una sessione defaticante, in modo da recuperare al meglio per la partita di mercoledì in trasferta contro la SPAL. Alenamento standard invece per chi non è stato chiamato in causa contro i giallorossi.