MN - Milanello, domenica allenamento di scarico. Poi due giorni di riposo per i rossoneri

Il Milan rientrerà a Milano da Udine subito dopo il match contro l'Udinese. Per domenica a Milanello è in programma un allenamento di scarico, mentre lunedì e martedì i giocatori rossoneri avranno due giorni di riposo. La ripresa dei lavori è fissata per mercoledì per iniziare a preparare sul super sfida contro il Napoli in programma il 19 dicembre a San Siro.