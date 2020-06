MN - Milanello, Duarte in gruppo. Personalizzato per Kjaer e Ibra, ma per il danese ci sono chance di recupero

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Leo Duarte si è allenato in gruppo nella seduta mattutina ed è quindi da considerarsi pienamente recuperato per la partita contro la Roma. Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, invece, hanno svolto entrambi un lavoro di tipo personalizzato. Se per lo svedese, però, la data più probabile di rientro è il 1 luglio contro la SPAL o il 4 luglio contro la Lazio, discorso diverso è per il danese: il centrale, infatti, potrebbe stringere i denti ed essere già a disposizione per la sfida di domenica contro la sua ex squadra.