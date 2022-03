MN - Milanello, Giroud si è allenato regolarmente in gruppo. Qualche linea di febbre per Tonali

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso da Milannews.it, questa mattina Olivier Giroud si è allenato regolarmente in gruppo in vista del match di sabato sera contro il Cagliari. Nei giorni scorsi, il centravanti francese aveva avuto qualche linea di febbre che ora ha smaltito e quindi sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida in Sardegna. Da valutare invece la presenza di Sandro Tonali, che ha qualche linea di febbre.



di Antonio Vitiello