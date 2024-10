MN - Milanello, Jovic e Calabria ok. Abraham ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo, Gabbia a parte

vedi letture

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza, in programma sabato alle 20.45. Dal Centro sportivo rossonero arrivano buone notizie da Luka Jovic e Davide Calabria che anche oggi si sono allenati regolarmente in gruppo.

Prosegue il percorso di recupero di Tammy Abraham dopo il problema alla spalla rimediato nel match contro l'Udinese. Anche l'inglese si avvicina comunque al ritorno in campo e oggi a Milanello ha svolto la prima parte del lavoro con il resto del gruppo milanista prima di staccarsi e svolgere un allenamento personalizzato sul campo. Ancora a parte, invece, Matteo Gabbia.

di Antonio Vitiello