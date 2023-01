MN - Milanello, la squadra tornerà a casa dopo l'allenamento di questa mattina e il pranzo obbligatorio

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Dopo la sconfitta di ieri contro il Torino a San Siro e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan ha dormito a Milanello e questa mattina si è allenato sui campi del Centro sportivo rossonero. Tra poco pranzo obbligatorio e successivamente la squadra potrà tornare a casa. Il ritrovo è in programma domani mattina per la rifinitura prima del Lecce e nel pomeriggio ci sarà la partenza per la Puglia in vista del match di sabato alle 18.