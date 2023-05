MN - Milanello, lavoro personalizzato in palestra per Rafael Leao

Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista dell'euroderby di mercoledì sera a San Siro. In gruppo non c'era ovviamente Rafael Leao, alle prese con un'elongazione all'adduttore della coscia destra: secondo quanto appreso da Milannews.it, il portoghese ha svolto infatti un lavoro personalizzato in palestra dove ha svolto cure e terapie.

di Antonio Vitiello