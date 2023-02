MN - Milanello, Maignan in gruppo anche oggi: domani allenamento decisivo per l'Atalanta. Calabria e Bennacer a parte

Fonte: Vitiello-Mazzara

Secondo quanto appreso da Milannews.it, dopo essersi allenato già ieri per l'intera seduta in gruppo, anche oggi Mike Maignan ha lavorato insieme al resto dei compagni sui campi del Centro sportivo di Milanello. Quello di domani sarà l'allenamento decisivo per capire se domenica partirà o meno titolare contro l'Atalanta. Anche Alessandro Florenzi ha lavorato anche oggi in gruppo, mentre Ismael Bennacer e Davide Calabria hanno proseguito il loro lavoro personalizzato sul campo.