MN - Milanello, Marko Lazetic si sta allenando con la Primavera

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Marko Lazetic non ha svolto questa mattina la rifinitura con la prima squadra rossonera di Stefano Pioli, ma si sta allenando a Milanello con la Primavera di Ignazio Abate in vista del match di Youth League di domani alle 14 contro la Dinamo Zagabria che si giocherà al "Puma House of Football-Centro Sportivo Vismara".