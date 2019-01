MN - Milanello, nessun allenamento per chi era a Jeddah. Personalizzato per Suso, Biglia e Caldara

Novità da Milanello raccolte dalla redazione di MilanNews.it. Oggi nel centro sportivo rossonero non ci sarà allenamento per tutti i giocatori convocati per la trasferta di Jeddah, lavoreranno solo gli infortunati e chi già era presente a Carnago. Prosegue il lavoro personalizzato per Suso, così come per Lucas Biglia e Mattia Caldara. Per Giacomo Bonaventura invece proseguono le terapie.

di Antonio Vitiello