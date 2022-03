MN - Milanello, oggi riposo per Kalulu e Florenzi. Domani rientrano i nazionali, da giovedì tutti in gruppo

MilanNews.it

Ci si avvicina a grandi passi alla sfida di lunedì 4 aprile contro il Bologna a San Siro. La squadra oggi è tornata al lavoro a Milanello, in attesa che rientrino tutti i nazionali: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it oggi giornata di riposo per Florenzi e Kalulu, attesi per domani nel centro sportivo di Carnago. I nazionali che giocano oggi invece rientreranno nella giornata di domani: da giovedì lavoreranno tutti in gruppo.

di Pietro Mazzara.