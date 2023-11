MN - Milanello, Okafor c'è ma non lavora sul campo

Noah Okafor è uno dei tanti giocatori infortunati del Milan. Lo svizzero, dopo aver giocato tre partite da titolare in dieci giorni con la Svizzera, è tornato dalla pausa nazionali con una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori dalla gara contro la Fiorentina e lo terrà fuori anche dalla sfida cruciale di Champions League di domani sera contro il Borussia Dortmund.

Nell'allenamento di questa mattina, l'ex Salisburgo era presente a Milanello. Il lavoro del nuovo numero 17 del Milan, però, non si è svolto sul campo e non si è svolto insieme ai compagni. Infatti Okafor era sì al centro sportivo del Milan ma per lavorare per il suo recupero che tutti, giocatore in primis, si augurano che possa essere al più presto possibile.

di Antonello Gioia