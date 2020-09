Mateo Musacchio non è sul mercato. Il difensore argentino sta proseguendo le terapie alla caviglia e il suo futuro, visto che è in scadenza di contratto nel 2021, sarà valutato in autunno. Il ragazzo vorrebbe rimanere al Milan, ma tutto dipende dalla quella che sarà la scelta della società e se gli verrà sottoposto o meno un rinnovo contrattuale.