MN - Ok gli esami di controllo di Tomori: obiettivo esserci con il Tottenham

Fikayo Tomori, nella giornata odierna, ha sostenuto dei nuovi esami strumentali (come da comunicazione della scorsa settimana) al muscolo rotatore dell’anca sinistra, infortunatosi durante la partita contro la Lazio.

Gli esiti hanno evidenziato come il processo di guarigione sta procedendo nella maniera corretta. L’obiettivo da parte di tutti è quello di mettere a disposizione il giocatore per la partita del prossimo 14 febbraio, contro il Tottenham a San Siro valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.