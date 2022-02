MN - Qui Milanello: il programma odierno. Ibra ancora a parte

La gioia per la vittoria nel derby è grande, ma a Milanello la squadra è già al lavoro per l'importante match di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it questa mattina allenamento defaticante per chi ha giocato ieri, mentre lavoro sul campo per chi non ha giocato, più i subentrati. Per Zaltan Ibrahimovic ancora lavoro a parte in palestra.

di Pietro Mazzara.