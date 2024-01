MN - Verso Frosinone-Milan: venerdì alle 14.15 la conferenza stampa di Pioli

In vista della trasferta di sabato alle 18 sul campo del Frosinone, Stefano Pioli interverrà come sempre in conferenza stampa alla vigilia della sfida a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 14.15.

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN

Data: Sabato 3 febbraio 2024

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Benito Stirpe, Frosinone

TV: Dazn

